БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Страна рушится, люди нищают»: журналист Хейсканен рассказал, чем стала Финляндия за полтора года без России

«Страна рушится, люди нищают»: журналист Хейсканен рассказал, чем стала Финляндия за полтора года без России

Разрыв с Россией стал сильнейшим ударом по экономике и благополучию Финляндии. Жители страны теряют работу и доходы, а все, на чем держалось финское процветание, обрушилось всего за полтора года, утверждает журналист Кости Хейсканен.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Во время нахождения Финляндии в составе России финны в армии не служили и налогов не платили. В Хельсинки почти все каменные дома, Сайменский канал построила Россия. Александр 1 даже передал Финляндии Выборг с окрестностями. Финнам все МАЛО! Захотели полной независимости! Запомнилось, как в Русском музее Петербурга на меня налетела дородная финка. Она с презрением сказала: &quot;Фи! Русский!&quot; При этом финны считают себя высококульткрной нацией.
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