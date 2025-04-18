«Страна рушится, люди нищают»: журналист Хейсканен рассказал, чем стала Финляндия за полтора года без России

АЗ

Андрей Зарубкин

Во время нахождения Финляндии в составе России финны в армии не служили и налогов не платили. В Хельсинки почти все каменные дома, Сайменский канал построила Россия. Александр 1 даже передал Финляндии Выборг с окрестностями. Финнам все МАЛО! Захотели полной независимости! Запомнилось, как в Русском музее Петербурга на меня налетела дородная финка. Она с презрением сказала: "Фи! Русский!" При этом финны считают себя высококульткрной нацией.