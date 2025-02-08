Церковь вспоминает игумена Феодора Студита: почему в этот день не стоит развлекаться

Верующие вспоминают игумена Феодора Студита. Традиционно этот день отмечают 8 февраля. При жизни преподобный основал знаменитый Студийский монастырь, который прославился высоким уровнем духовной культуры.
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