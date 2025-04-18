В России могут подорожать автомобили из стран ЕАЭС: импортерам усложнят жизнь

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. С 1 мая 2025 года в России может вступить в силу новая методика расчета утилизационного сбора, которая приведет к значительному росту цен на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС.
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