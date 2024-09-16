Сколько людей служит в Российской армии

Почти два с половиной миллиона в общем и полтора миллиона военнослужащих в частности — именно столько людей будут насчитывать Вооруженные силы России с 1 декабря 2024 года, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным 16 сентября.
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