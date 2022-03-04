Apple приписывают разработку настольного компьютера Mac Studio и монитора 7K

В сети появилась неофициальная информация, что Apple разрабатывает настольный компьютер Mac Studio, напоминающий Mac mini, но значительно более производительный.
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