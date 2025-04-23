Петербуржцев приглашают принять участие в голосовании за выбор объектов благоустройства

Оно продлится до 12 июня С 21 апреля во всех городах России, в том числе и в Петербурге, проходит «Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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