❗️Легковой автомобиль с пенсионеркой перевернулся в Севастополе ДТП произошло сегодня на Троллейбусном спуске.
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❗️Легковой автомобиль с пенсионеркой перевернулся в Севастополе ДТП произошло сегодня на Троллейбусном спуске.