Полиция Читы нашла участников массовой драки как в «Слове пацана»

Очевидица сняла на телефон драку подростков в забайкальской столице.Стражи порядка установили личности всех участников массовой драки в Чите, которая напомнила свидетельнице сцены популярного сериала «Слово пацана.
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