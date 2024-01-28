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Полиция Читы нашла участников массовой драки как в «Слове пацана»

Полиция Читы нашла участников массовой драки как в «Слове пацана»

Очевидица сняла на телефон драку подростков в забайкальской столице.Стражи порядка установили личности всех участников массовой драки в Чите, которая напомнила свидетельнице сцены популярного сериала «Слово пацана.

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