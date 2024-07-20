Сложные торговые связи и схемы вокруг Афганистана и фактор Д. Трампа Что обычно приходит на ум, если кто-то говорит «Афганистан»? Движение «Талибан» (запрещено в РФ) и бесконечная война.
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Сложные торговые связи и схемы вокруг Афганистана и фактор Д. Трампа Что обычно приходит на ум, если кто-то говорит «Афганистан»? Движение «Талибан» (запрещено в РФ) и бесконечная война.
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