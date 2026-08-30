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FDA разрешило первый носимый монитор кетонов и глюкозы для диабета

FDA разрешило первый носимый монитор кетонов и глюкозы для диабета

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) авторизовало первое носимое устройство, способное одновременно и непрерывно измерять уровень как кетонов, так и глюкозы в крови без уколов пальца.

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