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Мировое обозрение

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«Решить две задачи»: Генерал объяснил, как Армии России остановить удары ВСУ

«Решить две задачи»: Генерал объяснил, как Армии России остановить удары ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что полностью исключить удары Украины по территории России можно лишь одним способом — проведя серию наступательных операций и выйдя ВС РФ к западным границам страны.

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