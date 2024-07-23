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Царьград

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Русский парень заступился за девушку, которую избивал мигрант под Новосибирском

Русский парень заступился за девушку, которую избивал мигрант под Новосибирском

Вступившемуся за незнакомку теперь самому грозит ответственность, если иностранец решит написать заявление.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
баба -.ура
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