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Мировое обозрение

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«В небе России закончились безопасные места»: Зеленский собрался сбивать самолёты над Россией

«В небе России закончились безопасные места»: Зеленский собрался сбивать самолёты над Россией

Владимир Зеленский в очередном вечернем обращении сделал заявление, которое выходит далеко за рамки привычной риторики: он фактически предупредил международные авиакомпании о том, что российское воздушное пространство становится зоной боевых действий.

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