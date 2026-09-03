Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске провал и просадка грунта возле моста вызвали волну жалоб от горожан

В Смоленске провал и просадка грунта возле моста вызвали волну жалоб от горожан

Жители Смоленска пожаловались в соцсетях на опасную яму на проспекте Гагарина, а также просадку грунта в районе старого моста недалеко от набережной.

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