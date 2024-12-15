Снова богатыри: в российском кино нашли образ русского героя

Новости о новом законопроекте Госдумы, согласно которому фильмы не получат прокатное удостоверение при наличии элементов, дискредитирующих духовные и моральные ценности, вызвали разные реакции: от радости до возмущения.
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