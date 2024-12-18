Зонд NASA показал, как выглядит марсианский модуль InSight

В центре изображения — посадочный модуль InSight, сфотографированный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA / JPL-Caltech/University of Arizona После прибытия на Марс в 2018 году посадочный модуль InSight первым обнаружил «марсотрясения» на Красной планете, а также помог изучить структуру коры, мантии и ядра.