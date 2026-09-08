Глава евродипломатии Кая Каллас объявила о новых траншах помощи Украине. По её словам, через механизм кредита на поддержку уже выделены первые 8,47 миллиарда евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия
- "Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами
- Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев
Свежие комментарии
- АП "Путин ответил. З...
- НП Украинских олигар...
- "Путин ответил. З...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым