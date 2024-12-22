Депутат Рады: Маск подает сигналы об изменении курсов союзников Зеленского

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск посылает сигналы о том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации не будет работать с правительствами, с которыми имеются идеологические разногласия, в том числе по украинскому конфликту.