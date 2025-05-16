В Стамбуле завершилась встреча украинских и западных чиновников

В Стамбуле завершилась встреча, в которой приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а также ряд западных чиновников.
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