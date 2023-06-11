Семин назвал Сперцяна и Акинфеева главными действующими лицами суперфинала Кубка России

Юрий Семин, бывший тренер московского «Локомотива», рассказал о футболистах, которых он считает главными действующими лицами предстоящего суперфинала Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА.
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