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Семин назвал Сперцяна и Акинфеева главными действующими лицами суперфинала Кубка России

Семин назвал Сперцяна и Акинфеева главными действующими лицами суперфинала Кубка России

Юрий Семин, бывший тренер московского «Локомотива», рассказал о футболистах, которых он считает главными действующими лицами предстоящего суперфинала Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА.

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