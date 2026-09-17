Гуцан и Бурханов подписали программу антикоррупционного сотрудничества

Генпрокурор Александр Гуцан и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества на 2027-2028 годы, включая обмен опытом и внедрение цифровых инструментов для борьбы с коррупцией.