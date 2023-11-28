Глава МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Власти Словакии считают лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговорного процесса, поскольку прогресса в конфликте не наблюдается, а гибель людей с обеих сторон продолжается.
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