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Глава МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Глава МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Власти Словакии считают лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговорного процесса, поскольку прогресса в конфликте не наблюдается, а гибель людей с обеих сторон продолжается.

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