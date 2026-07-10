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«Та, которая любит ту» и случайные оговорки: как придумывали названия главным поп-группам 2000-х

«Та, которая любит ту» и случайные оговорки: как придумывали названия главным поп-группам 2000-х

Эпоха нулевых подарила отечественной сцене десятки ярких имен и запоминающихся треков. За каждым звучным названием популярного коллектива скрывается своя история: от продюсерского расчета до нелепых случайностей и забавных оговорок.

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