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22-летний Toyota Land Cruiser 100 продают за 23 миллиона рублей

Внедорожники Toyota Land Cruiser в России не склонны дешеветь даже спустя десятилетия с момента их покупки, но некоторые экземпляры, которые иногда можно найти на отечественных классифайдах, способны бить рекорды стоимости даже для этой модели.

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