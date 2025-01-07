На торжественное богослужение глава государства пришёл в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве Президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении участников СВО и их семей.
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