В ФАС рассказали, как стабилизировать цены на прилавках

Прайсы на энергоносители, удобрения, пшеницу и прочие биржевые товары, которые формируют западные агентства и на которые ориентировались прежде отечественные производители при сбыте продукции, в 2022 году из-за санкций утратили актуальность.
Прайсы на энергоносители, удобрения, пшеницу и прочие биржевые товары, которые формируют западные агентства и на которые ориентировались прежде отечественные производители при сбыте продукции, в 2022 году из-за санкций утратили актуальность.
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