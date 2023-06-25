Парламентская газета

904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    А как это вообще могло произойти? Кто допустил такое или опять главный пропуск и допуск деньги, взятки в верхах  МВД,...Крашенинников зая...
  • Татьяна Цвиклевская
    Да, перетрухали наши депутаты не на шутку. Понятно, есть что терять. Запросили у общества консолидации.... Вспомнили ...Косачев назвал де...
  • Татьяна Цвиклевская
    Считай, дамочка отработала свою зарплату, внесла свои две копейки в консолидацию общества. Вот только не понятно, кто...Тимофеева назвала...

В ФАС рассказали, как стабилизировать цены на прилавках

В ФАС рассказали, как стабилизировать цены на прилавках

Прайсы на энергоносители, удобрения, пшеницу и прочие биржевые товары, которые формируют западные агентства и на которые ориентировались прежде отечественные производители при сбыте продукции, в 2022 году из-за санкций утратили актуальность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх