Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 277: увеличение количества клеток Пуркинье у человека, вероятно, связано с обеспечением сложных когнитивных функций

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи составили карту генетического развития клеток мозжечка человека, мыши и опоссума, и раскрыли некоторые уникальные клеточные характеристики.
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