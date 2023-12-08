Путин не стал "Человеком года"

Олег Самойлов

Ага! Чтобы имелись накопления должны быть созданы для того условия! В СССР таковые были: народу ТРАТИТЬ деньги было НЕКУДА! По простой причине - НЕ было соответствующего количества продукта! Куда бумагу складывать? Под матрас? А то, что мудрейшая и заботливейшая наинароднейшая партия постоянно наращивала выдачу бумаги за якобы работу - так это вопрос к партии, а не ко мне!