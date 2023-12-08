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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин не стал "Человеком года"

Путин не стал "Человеком года"

Дилетант о политике Что, в Кремле паника? А у Свифт (имя-то какое!) наверняка есть украинские корни? НГу вот видите, как хорошо! А то с этим визитом в ОАЭ прямо глобальное потепление наступило, честное слово.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ага! Чтобы имелись накопления должны быть созданы для того условия! В СССР таковые были: народу ТРАТИТЬ деньги было НЕКУДА! По простой причине - НЕ было соответствующего количества продукта! Куда бумагу складывать? Под матрас? А то, что мудрейшая и заботливейшая наинароднейшая партия постоянно наращивала выдачу бумаги  за якобы работу - так это вопрос к партии, а не ко мне!
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32 мин.
Балу -
Там кроме Путина больше никого не было что ли?... Они были вдвоем с этой шмарой?...
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14 мин.
Леонид Руси
Путин... человек века...
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2 мин.

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