Синоптик Тишковец спрогнозировал снегопад в Москве 13 декабря

В Москве 13 декабря пройдет снег, столбик термометра опустится до -7 градусов. Из-за «балтийского синдрома» воздух покажется более холодным, чем есть, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии