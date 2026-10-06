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Аргументы и Факты

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Голову медведя нашли во дворе жилого дома в Ангарске

Голову медведя нашли во дворе жилого дома в Ангарске

Голову медведя обнаружили в одном из дворов 95-го квартала в Ангарске Иркутской области. По факту находки сотрудники УМВД России по Ангарскому городскому округу начали проверку.

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