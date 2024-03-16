В Госдуме предложили сажать на восемь лет за попытку сорвать выборы

В Госдуме анонсировали закон о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает необходимым ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать голосованию путем поджога или действует в интересах иностранного государства, которое противостоит России во время боевых действий.