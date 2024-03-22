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  • Boris Borisov
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Демар Дерозан грубо сфолил на Джейлене Грине. За одноклубника вступился Диллон Брукс

Демар Дерозан грубо сфолил на Джейлене Грине. За одноклубника вступился Диллон Брукс

Защитник «Буллс» Демар Дерозан грубо сфолил на игроке «Рокетс» Джейлене Грине. За одноклубника вступился форвард Диллон Брукс.

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