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Россия Западу не по зубам: как Путин отправил его в нокаут, сделав страну сильнее и богаче

Россия Западу не по зубам: как Путин отправил его в нокаут, сделав страну сильнее и богаче

За 25 лет своего нахождения у власти Путин отправил Запад в нокаут, пишет "Печат". Укрепив российскую армию и искоренив "пятую колонну ", российский президент лишил его всякой надежды на успех, показав огромное терпение и стратегическое видение.

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