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На намыве Васильевского острова полностью ликвидировали заросли борщевика

На намыве Васильевского острова полностью ликвидировали заросли борщевика

На искусственных территориях Васильевского острова успешно искоренили опасный сорняк. Соответствующую информацию 30 июля передали представители аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина.

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