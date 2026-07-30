На намыве Васильевского острова полностью ликвидировали заросли борщевика

На искусственных территориях Васильевского острова успешно искоренили опасный сорняк. Соответствующую информацию 30 июля передали представители аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина.
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