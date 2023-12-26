В России упростили доступ к управлению несколькими видами транспорта. Что изменилось для водителей?

В России разрешили водить мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы без спецправ Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доступа к управлению мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду.
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