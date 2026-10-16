Ранее, 3 октября, «Вашингтон» уступил «Тампе-Бэй» со счётом 1:3, и тогда российский форвард за 13 минут 34 секунды также не попал в створ ни разу.
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