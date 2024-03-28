В Барнауле 28 марта на полтора часа перекроют Социалистический проспект

Из-за ограничения изменятся маршруты ряда автобусов В Барнауле 28 марта временно перекроют часть проспекта Социалистического из-за проведения отрытого общегородского развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.
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