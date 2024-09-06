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Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца

Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца

Американская певица Бритни Спирс попыталась избавиться от бикини во время танца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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