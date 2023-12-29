Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь petroff
    ни кто его не звал. а не вернётся потому что не нужны такие подонки на тв.Васильев не верне...
  • Александр Глущенко
    Со вчерашнего дня тема жопников в тренде, как теперь говорят... И вчера каналы отчитались о вырезанных "здездунах и з...Шукшина требует в...
  • Геннадий Бережнов
    Всё отлично и я бы засчитал это ответкой, но удар по БДК нанесла то  Англия. Вот где пора поработать!Подполье заявило ...

ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать воевать против ВС РФ

ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать воевать против ВС РФ

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю смогли задержать жителя региона при попытке выезда на Украину, где в планах у него было вступить в террористическую организацию и участвовать в военных действиях против российский армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх