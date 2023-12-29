ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать воевать против ВС РФ

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю смогли задержать жителя региона при попытке выезда на Украину, где в планах у него было вступить в террористическую организацию и участвовать в военных действиях против российский армии.
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