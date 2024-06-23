22 котика, которые как никто другой умеют находить уютное местечко

Кошки — удивительные животные, отличающиеся мягкой настойчивостью и невероятной изобретательностью. Человек оказывается абсолютно бессилен, если питомцу вдруг вздумается спать на голове хозяина или коврике для мышки.
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