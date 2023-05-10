В США правозащитника арестовали за высказывание мнения по острым вопросам

Питер Флаэрти, председатель Национального юридического и политического центра (NLPC) США был во время выступления арестован и насильно выведен с ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway, состоявшегося 6 мая в Омахе, сообщил 8 мая сайт NLPC.