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В США правозащитника арестовали за высказывание мнения по острым вопросам

В США правозащитника арестовали за высказывание мнения по острым вопросам

Питер Флаэрти, председатель Национального юридического и политического центра (NLPC) США был во время выступления арестован и насильно выведен с ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway, состоявшегося 6 мая в Омахе, сообщил 8 мая сайт NLPC.

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