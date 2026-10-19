The singer, People's Artist of Russia Nikolai Baskov said that he received a congratulatory telegram in connection with the 50th anniversary from Russian President Vladimir Putin.
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