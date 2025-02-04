Жителя Забайкалья осудили на девять лет за финансирование терроризма

Выездная коллегия Второго Восточного окружного военного суда в Забайкальском крае приговорила к девяти годам колонии молодого человека, который был пособником террористической организации, запрещенной в РФ.
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