Общий наркоз — одна из самых пугающих вещей для пациентов, которые ждут операцию. Однако сегодня всё больше хирургических манипуляций проводят под местной анестезией.
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