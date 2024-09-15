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OpenAI запустит ИИ, способный рассуждать

OpenAI запустит ИИ, способный рассуждать

САН-ФРАНЦИСКО (ИА Реалист). Американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, компания OpenAI намерена интегрировать в ChatGPT Plus новую модель искусственного интеллекта, которая, как заверяют разработчики, способна рассуждать.

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