В Архангельске откроется выставка работ пейзажиста Ивана Котова

Выставочный проект посвящен столетию со Дня рождения признанного пейзажиста Ивана Котова.Художник Иван Котов не родился на Севере, но, как отмечают в Музейном объединении, в его картинах чувствуется настоящий поморский характер — суровый и одновременно нежный, слегка тревожный и необыкновенно спокойный.