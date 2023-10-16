В Архангельске откроется выставка работ пейзажиста Ивана Котова

Выставочный проект посвящен столетию со Дня рождения признанного пейзажиста Ивана Котова.Художник Иван Котов не родился на Севере, но, как отмечают в Музейном объединении, в его картинах чувствуется настоящий поморский характер — суровый и одновременно нежный, слегка тревожный и необыкновенно спокойный.
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