Шэрон Стоун лишили опеки над сыном из-за съемок в «Основном инстинкте»

65-летняя актриса призналась, что произошедшее разбило ей сердцеАмериканская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала о том, что лишилась опеки над сыном из-за съемок в знаменитой эротической сцене в фильме «Основной инстинкт» 1992 года.