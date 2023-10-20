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Царьград

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Страх Запада понятен: Передел мира начался - Россия против марионеток

Страх Запада понятен: Передел мира начался - Россия против марионеток

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла заявил о фактическом начале раздела мира.Комментируя события последних дней, политолог Андрей Перла отметил, что всё ныне происходящее ведёт только к эскалации напряжения между США и "их демократическими союзниками" и "осью зла".

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