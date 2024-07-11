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Юрист Ягнюкова: турналог будут платить отдыхающие и ездящие в командировки

Юрист Ягнюкова: турналог будут платить отдыхающие и ездящие в командировки

В России с 2025 года вступит в силу закон о туристическом налоге. Он коснется не только отдыхающих, но и  тех, кто ездит в командировки, рассказала в интервью агентству «Прайм» юрист Taxology Марина Ягнюкова.

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