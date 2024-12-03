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Десятилетия «белорусизации» белорусам оказалось достаточно

Десятилетия «белорусизации» белорусам оказалось достаточно

Десятилетия «белорусизации» белорусам оказалось достаточно В Белоруссии впервые официально заговорили о необходимости проведения политики по продвижению белорусского языка в общественной и государственной жизни на II Всебелорусском съезде советов в декабре 1920 года.

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